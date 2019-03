Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Eisfeld (ots)

Am 08.03.2019 gegen 10:30 Uhr beobachtete ein 30 jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Eisfeld wie ein anderer PKW gegen sein geparktes Auto fuhr. Er versuchte durch Rufe und Zeichen auf sich aufmerksam zu machen. Trotzdem verließ das andere Fahrzeug den Parkplatz in unbekannte Richtung. Der Mann und ein weiterer Zeuge merkten sich das Kennzeichen. Das geflüchtete Fahrzeug wurde an der Halteranschrift angetroffen. Als Unfallverursacherin konnte eine 78 jährige Frau ausgemacht werden, deren Fahrzeug frische Beschädigungen aufwieß.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell