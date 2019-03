Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrt unter Alkohol

Eisfeld (ots)

Am 08.03.2019 gegen 06:30 Uhr führten Beamte der Polizei Hildburghausen eine stationäre Verkehrskontrolle in der Coburger Straße in Eisfeld durch. Bei einem 54 jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch in der Luft wahr genommen. Ein anschließender Test bestätigte den Verdacht. Der anschließend in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Alkoholtest ergab einen Wert von 0,70 Promille.

