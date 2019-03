Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Moped

Trusetal (ots)

Am 08.03.2019 in Trusetal in der Rathausstraße gegen 18:10 Uhr fuhr ein Mopedfahrer ohne Licht gegen ein anderes Fahrzeug. Der Mopedfahrer verließ anschließed ohne seinen Pflichten nachzukommen die Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben kann, wird gebeten sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

