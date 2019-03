Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Freundschaft noch einmal überdenken

Suhl (ots)

Am 09.03.2019 wurde während einer routinemäßigen Taschenkontrolle durch eine Kassiererin eines Verbrauchermarktes in Steinbach- Hallenberg bei einem 15 jährigen eine Flasche Gin aufgefunden. Nach Angaben des 15 jährigen ließ sich sein 18 jähriger Kumpel den Rucksack im Markt geben und steckte die Flasche Gin ohne das Wissen des 15 jährigen in den Rucksack. Anschließend gab er den Rucksack zurück. Im Kassenbereich flog der Diebstahl auf. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen beide Personen eingeleitet.

