Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich 3 Verkehrsunfälle auf dem Parkplatz des A71 Centers innerhalb 2 Stunden

Suhl (ots)

Am 09.03.2019, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr, kam es in Zella-Mehlis,Industriestraße auf dem Parkplatz des A 71 Centers zu 3 Verkehrsunfällen mit einem Gesamtsachschaden von 6000 Euro. Alle Unfälle standen im Zusammenhang mit Ein- bzw. -Ausparkvorgängen. Verletzt wurde niemand.

