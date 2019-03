Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer verletzt

Schmalkalden (ots)

Eine 64-jährige Toyota-Fahrerin missachtete am Donnerstagabend beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden die Vorfahrt eines 17-jährigen Moped-Fahrers. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt schon im Kreisverkehr und versuchte noch zu bremsen. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über sein Moped und stürzte. Der junge Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

