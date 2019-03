Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Enkeltrick

Oberhof (ots)

Gleich zwei Mal versuchten Betrüger am Donnerstagnachmittag ihr Glück bei der ahnungslosen Oberhofer Bevölkerung. In beiden Fällen rief eine unbekannte Frau an und gab sich als Enkelin aus. Sie erbat in einem Fall 12.000 Euro für einen Autokauf und im zweiten Fall 20.000 Euro für Aktien. In einem Fall fanden schon Gespräche mit der Hausbank statt. Doch glücklicherweise erkannten beide Angerufenen rechtzeitig, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Sie informierten die Polizei. Genau auf diese Art und Weise sollte auch Sie reagieren. Beenden Sie derartige Gespräche, lassen Sie sich niemals auf Geldforderungen ein und melden Sie sich bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell