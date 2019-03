Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Großes Glück gehabt

Suhl (ots)

Für großes Aufsehen sorgte Donnerstagmittag ein Einsatz der Suhler Feuerwehr. Am Hochhaus für ältere Menschen in der Auenstraße in Suhl schrillte der Rauchmelder aus einer Wohnung. Mit einem Großaufgebot und vorbereitet für den schlimmsten Fall rückte die Feuerwehr an und konnte nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Eine Bewohnerin stellte ihre Transportbox für das Mittagessen auf dem Herd ab und kam beim Verlassen der Küche versehentlich an den Drehknopf. Die Box verschmorte und es entstand starker Rauch. Noch bevor Feuerwehr und Polizei eintrafen konnte das entstandene Feuer durch Nachbarn gelöscht und die Wohnung belüftet werden. Ein größerer Schaden blieb aus und auch die 81-jährige Bewohnerin kam mit dem Schrecken davon.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell