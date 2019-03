Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weggerollt

Vacha (ots)

Die 29-jährige Fahrerin eines Opel parkte Mittwochnachmittag ihren PKW in der Vitusstraße in Vacha. Sie vergaß, das Fahrzeug richtig zu sichern und so machte sich der Opel selbständig und rollte gegen einen geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

