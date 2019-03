Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger geklaut

Schmalkalden (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag einen Anhänger aus einem Anbau einer ehemaligen Backwarenproduktionsstätte in der Straße "An der Auehütte" in Schmalkalden. Auf den Hänger befand sich ein Notstromaggregat. Den Spuren nach, muss zum Abtransport ein Traktor genutzt worden sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

