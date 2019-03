Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügerische Handwerker

Zella-Mehlis (ots)

Auf die Betrugsmasche einer polnischen Dachdeckerfirma fiel ein Ehepaar aus Zella-Mehlis herein. Mitarbeiter der Firma klingelten am Dienstag bei dem Paar und unterbreiteten den Anwohnern einen Kostenvoranschlag für Dachdeckerarbeiten in Höhe von 450 Euro. Auf das Angebot gingen die Eheleute ein und so führten die Handwerker am Mittwoch die Reparaturen durch. Nach der Fertigstellung verlangten sie jedoch nicht die 450 Euro sondern stellten dem Ehepaar 7.000 Euro in Rechnung. Das Paar zahlte den Betrag und informierte die Polizei. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Haustürgeschäften mit unseriösen Firmen. Fallen sie nicht darauf herein und wenden sie sich im Reparaturfall an einen Handwerksbetrieb Ihres Vertrauens.

