Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und weitergefahren

Bad Salzungen (ots)

Der Fahrer eines Mercedes Vito parkte sein Fahrzeug am Dienstag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr am Fahrbahnrand in der Heinrich-Straße-Straße in Bad Salzungen. In dieser Zeit fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Fahrertür und beschädigt diese. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 77-jährigen VW-Fahrer, der sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell