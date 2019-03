Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Umgefahren

Heckengereuth (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Paketdienstautos wollte nach einer Sendungszustellung am Dienstagnachmittag rückwärts vom Grundstück im Brunnenweg in Heckengereuth fahren. Dabei übersah er allerdings eine 59-jährige Frau, die hinter seinem Fahrzeug entlang lief. Die Frau stürzte, der Unfallfahrer stieg aus, schaute nach ihr und setzte die Fahrt nach einem kurzen Gespräch fort. Erst nachdem einige Zeit vergangen war, bemerkte die 59-Jährige, dass sie neben Schürfwunden noch weitere Verletzungen erlitten hatte. Sie wurde im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

