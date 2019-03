Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Meiningen (ots)

Montagabend informierte ein Anwohner der Gutsstraße in Meiningen, dass soeben der Fahrer eines Ford gegen sein Fahrzeug gefahren sei und anschließend vom Unfallort flüchtete. Während die Meininger Polizisten auf dem Weg zum Einsatzort waren, rief der geschädigte Fahrzeughalter erneut an und gab an, dass der Verursacher wieder in der Straße entlang fährt. Die Beamten kontrollierten den Ford. Auf dem Fahrersitz saß allerdings entgegen der Zeugenaussage eine Frau. Neben ihr saß ein 24-jähriger Mann. Die Ermittlungen ergaben dann allerdings, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt den Ford fuhr. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,66 Promille und einen Führerschein besaß er auch nicht. Der 24-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

