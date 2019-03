Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Farbe

Sülzfeld (ots)

Es ist März 2019 und somit startete am ersten des Monats das neue Versicherungsjahr für Leichtkrafträder - erkennbar an den grünen Kennzeichen. Beamten der Meininger Dienststelle fiel Montagmittag ein Moped auf der Landstraße bei Sülzfeld auf. An diesem war noch ein blaues Kennzeichen aus dem vorherigen Versicherungsjahr angebracht. Damit verstieß die 39-jährige Fahrerin gegen das Pflichtversicherungsgesetz und erhält nun eine Anzeige. Die Weiterfahrt war für sie beendet.

