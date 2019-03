Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch und Sachbeschädigung nach Feier

Vacha (ots)

Im "Vachwerk" in der Hersfelder Straße in Vacha fand Montagabend eine Karnevalsfeier statt. Damit, dass der Veranstalter die Feier Dienstagnacht (05.03.2019) gegen 1.30 Uhr beendete und die Besucher daraufhin den Heimweg antreten mussten, waren vier Personen so gar nicht einverstanden. Aus Frust darüber brachen sie eine Grillhütte neben dem "Vachwerk" auf und entwendeten eine Kabeltrommel, einen Baustrahler und eine Flasche Ketchup. Die Kabeltrommel und der Baustrahler wurden auf dem Vorplatz zerstört. Den Ketchup schmierten die vier Personen an die Eingangstür des "Vachwerks". Ein 32-jähriger Mann konnte noch am Tatort gestellt werden. Die anderen Täter im Alter von 27 bis 30 Jahren wurden in der weiteren Folge ermittelt. Alle vier erhalten nun eine Anzeige.

