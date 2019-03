Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen und Messer gefunden

Meiningen (ots)

Am 02.03.2019 gegen 21:20 Uhr wurde in Meiningen, Bodenweg ein 36-jähriger Mann durch die Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle ließ der Betroffene eine kleine Plastiktüte mit einer kristallinen Substanz fallen. Da es sich hier offensichtlich um Betäubungsmittel handelte, wurde diese durch die Beamten sichergestellt. Weiterhin konnte bei dem Beschuldigten ein Einhandmesser in der Jacke aufgefunden werden. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

