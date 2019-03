Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kraftakt im Supermarkt

Schmalkalden (ots)

AM 01.03.2019 gegen 18:15 Uhr kam es in einer Einkaufsfiliale in Schmalkalden, Renthofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 21-jähriger Mann aus Floh-Seligenthal pöbelte wahllos Passanten an und ging schließlich auf diese los. Dabei wurden zwei Passanten leicht verletzt. Die Passanten konnten den Mann jedoch bändigen und hielten diesen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion in Meiningen gebracht. Während des Einsatzes beleidigte der Mann außerdem die Passanten und die eingesetzten Polizisten. Zum Abschluss wurde bei dem Beschuldigten ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt. Dem Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell