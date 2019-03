Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Ein 20-Jähriger Nichtdeutscher wurde am Freitag, dem 01.03.2019 gegen 15.10 Uhr in einem Suhler Verbrauchermarkt in der Innenstadt festgestellt, als er Süßwaren im Wert von ca. 4 Euro entwendete. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell