Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholfahrten

Suhl (ots)

Am 02.03.2019 gegen 02.45 Uhr wurde in der Suhler Friedrich-König-Straße eine 22-jährige Suhlerin festgestellt, welche ihren Pkw Ford unter Alkoholeinfluss führte. Der Wert betrug 0,56 Promille. Ebenfalls unter Alkoholeinfluss wurde ein 41-Jähriger Suhler Renaultfahrer in der Schneekopfstraße festgestellt. Am 03.03.2019 gegen 02.00 Uhr betrug sein Wert 0,64 Promille. Beide erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot.

