Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gedenktafel gestohlen

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten eine Gedenktafel aus Metall, die fest an einem Gebäude in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen verankert war. Die Tafel hatte einen Wert von ca. 650 Euro und wurde im Jahr 2012 angebracht. Der Verlust wurde am 22.02.2019 festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweis zum Verbleib der Tafel geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

