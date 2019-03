Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Uhren entwendet

Eisfeld (ots)

Zwei Männer begaben sich am Mittwoch kurz vor Ladenschluss in ein Uhrengeschäft in der Straße "Kirchberg" in Eisfeld. Einer der Beiden lenkte die Angestellte des Ladens ab, während der Zweite währenddessen unbemerkt die Schaufensterauslage leer räumte und ca. 30 Uhren samt Armbänder im Wert von ca. 2.000 Euro entwendete. Die Männer waren ca. 30 Jahre alt. Einer der Täter hat an der Außenseite des linken Unterarms eine Tätowierung und an der Innensite dieses Armes mehreren verheilte Schnittwunden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

