Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbelehrbarer Ladendieb

Suhl (ots)

Mittwochabend meldeten Angestellte einer Drogerie im Steinweg zwei Ladendiebe. Einer der beiden, ein 24-Jähriger, wollte ein Haarschneidegerät entwenden und wurde dabei ertappt. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann am Donnerstag (28.02.2019) einen Termin zur Gerichtsverhandlung im Rahmen des beschleunigten Verfahrens hat. Inhalt dieser Verhandlung ist ein Ladendiebstahl, den er vor einiger Zeit begangen hatte. Für diese Tat war bereits ein Verhandlungstermin angesetzt, diesem blieb er aber fern. So wurde der neue Termin für den 28.02.2019 festgelegt. In Absprache mit dem zuständigen Richter kam der Mann nach der Anzeigenaufnahme am Mittwochabend in Gewahrsam und wird Donnerstagnachmittag in das Amtsgericht nach Suhl zu seiner Gerichtsverhandlung gebracht.

