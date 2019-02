Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto rollte rückwärts

Hildburghausen (ots)

Eine 40-Jährige stellte Mittwochabend ihren Audi in der Bechergasse in Hildburghausen ab. Sie sicherte es nicht ausreichend gegen das Wegrollen und so machte sich der PKW selbstständig und rollte auf der abschüssigen Fahrbahn rückwärts. Der Audi kam an einer Betonmauer zum Stehen. Ein Schaden von ca. 4.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

