Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In 100 Metern links abbiegen

Suhl (ots)

Dienstagabend kam ein 72-jähriger Mann in die Suhler Polizeidienststelle und teilte den Beamten mit, dass er soeben die Treppe neben dem Gebäude herunter gefahren sei. Die Polizisten begaben sich nach draußen und sahen das Malheur. Der ortsunkundige Opel-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Steinweg und als ihm sein Navi plötzlich sagte, er solle links abbiegen, folgte er der Stimme, übersah die Treppe in Richtung Platz der Deutschen Einheit und fuhr die Stufen herunter. Nach ein paar Metern blieb der Opel eingekeilt stehen und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Ein Schaden von 1.500 Euro entstand.

