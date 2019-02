Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Enkeltrick

Römhild (ots)

Am Freitag rief ein unbekannter Mann bei einer 83-jährigen Frau aus Römhild an und gab sich als ihr Enkel aus. Er erzählte der Dame von einer gekauften Eigentumswohnung in Schweinfurt und dass er für die letzte Rate noch 25.000 Euro benötigen würde. Die Rentnerin durchschaute den Betrugsversuch und gab gegenüber ihres vermeintlichen Enkels an, dass seine Mutter gerade bei ihr zu Besuch sei und er doch gern dazu kommen könne. Daraufhin legte der Betrüger auf und die 83-Jährige informierte die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell