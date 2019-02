Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennender Unterstand

Brünn (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte Sonntagnacht ein Unterstand in der Bergstraße in Brünn. An dieser Stelle waren elektrische Geräte und Heu gelagert. Glücklicherweise konnten die Kameraden der Feuerwehr die Flammen löschen, bevor ein größerer Schaden entstand. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe belief sich auf ca. 1.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

