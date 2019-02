Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Münzprägeautomat gestohlen und aufgebrochen

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte brachen in eine Firma in der Forstgasse in Zella-Mehlis ein und entwendeten einen Münzprägeautomaten. Festgestellt wurde der Einbruch Sonntagnachmittag. Der aus der Firma entwendete Automat wurde auf einem Nachbargrundstück gefunden. Er war aufgebrochen und leer. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

