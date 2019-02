Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kaminofen geklaut

Schweina (ots)

Im Zeitraum von Dezember 2018 bis zum 24.02.2019 (Sonntag) drangen Unbekannte in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße "Glücksbrunn" in Schweina ein und entwendeten einen Kaminofen mit Zubehör aus dem Wohnzimmer. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern oder zum Verbleib des Ofens geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell