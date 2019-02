Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle über Fahrrad verloren

Meiningen (ots)

Sonntagabend befuhr ein Unbekannter mit seinem E-Bike die Kreuzstraße in Richtung Dammstraße in Meiningen. Er verlor offensichtlich die Kontrolle über sein Rad und beschädigte mehrere geparkte Fahrzeuge. Laut Aussage einer Zeugin verletzte sich der blonde Mann mit schwarzem Rucksack dabei leicht. Zeugen, die Hinweise zu dem Radler geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

