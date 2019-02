Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzungen und Sachbeschädigung

Schmalkalden (ots)

Am Freitag, den 22.02.19 15:30 Uhr kam es in Schmalkalden am Kaufland zu einer Körperverletzung. Der 14 jährige Schmalkalder wurde von einer Gruppe Jugendlicher aufgesucht und anschschließend von einem männlichen Täter mehrmals mit der Faust geschlagen. Die Aktion wurde durch das Eingreifen eines Bürgers beendet. Kurze Zeit später wurde der Geschädigte zur Wohnadresse einer der Personen aus der Gruppe gelockt. Als er dort verbal angegriffen wurde, informierte er den Vater, der dort Wohnhaften weiblichen Person. Als dieser dann kurze Zeit später dort eintraff und seine Tochter zur Rede stellen wollte, eskalierte die Situation und er wurde aus der Gruppe der Jugendlichen angegriffen. Dabei ging auch die Scheibe der Hauseingangstüre zu Bruch. Hier kam die Polizei vor Ort zum Einsatz. Allerdings hatte sich der 14 jährige bereits wieder vom Ereignisort entfernt und wurde später erneut von der Gruppe in der Innenstadt abgepasst. Hier kam es erneut zum Streit und sein Fahrrad wurde beschädigt. Die Hintergründe der ganzen Streitigkeiten sind bisher noch unklar.

