Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sekundenschlaf durch Alkoholgenuss führen zum Unfall

Trusetal (ots)

Ein 35 jähriger männlicher Verkehrsteilnehmer rief am Samstag früh um 04:12 Uhr die Polizei um Hilfe. Er hatte in Trustal auf Höhe des Wasserfalles einen Verkehrsunfall verursacht, indem er mit seinem Pkw Hyundai Atos gegen einen Betonpfeiler gefahren war. Vor Ort gab er gegenüber den Beamten an, dass sich der Unfall infolge Sekundenschlafes ereignete. Die Beamten konnten sich diesen kurze Zeit später erklären, da ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Verursacher einen Wert von 1,02 Promille ergab. Lediglich am Pkw entstand Sachschaden, der Pkw musste abgeschleppt werden und der Führerschein des Verursachers wurde, nach einer Blutentnahme im Klinikum Schmalkalden, eingezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell