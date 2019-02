Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein in Schmalkalden unterwegs

Schmalkalden (ots)

In der Bahnhofstraße in Schmalkalden hielten die Beamten der PI Meiningen am Freitag um 16:55 Uhr einen männlichen Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw VW an und kontrollierten ihn. Es zeigte sich, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ein druchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell