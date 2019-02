Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Wasungen (ots)

In der Zeit vom 22.02.19 zum 23.02.19 entzündeten unbekannte Täter in Wasungen in der Oberen Hauptstraße Pappe vor einer Türe zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Durch das Feuer wurde die Türe beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

