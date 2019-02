Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneut ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Schmalkalden (ots)

Am 22.02.19 um 12:15 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Meiningen in Schmalkalden einen männlichen Verkehrsteilnehmer, der die Recklinghäuser Straße mit seinem Pkw befuhr. Der 30 jährige ist bereits wegen Fahren unter berauschenden Mitteln und ohne Führerschein in der Vergangenheit bei der Polizei bekannt. Ein durchgeführter Drogentest verlief auch an diesem Tage positiv und es wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen gegen ihn eingeleitet. Bei der Durchsuchung der Person wurde des Weiteren noch ein Ziptütchen mit Crystal bei ihm aufgefunden.

