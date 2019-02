Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Scheune

Suhl (ots)

Zwischen November 2018 und dem 23.02.2019 entwendeten unbekannte Täter drei Radsätze im Gesamtwert von ca. 3500,- Euro. Die Räder befanden sich in einer angemieteten Scheune in der Meininger Straße in Suhl.

Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

