Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 23.02.2019, gegen 16.00 Uhr begeben sich zwei männliche Asylbewerber aus Georgien im Alter von 24 und 25 Jahren in die Rewe-Filiale im Lauterbogencenter Suhl. Dort nehmen sie Lebensmittel im Wert von ca. 15,- Euro aus der Auslage und stecken diese in eine mitgeführte Umhängetasche. Anschließend wollen sie die Filiale über den Eingangsbereich verlassen, werden aber dort vom Ladendetektiv gestellt. Gegen einen der beiden Täter wurde außerdem eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Diese Person wurde bereits zwei Tage zuvor bei einem Ladendiebstahl beobachtet und ihm ein Hausverbot ausgesprochen.

