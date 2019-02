Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Hildburghausen (ots)

Am Sonnabend, 23.02.2019 um 17.05 Uhr ereignete sich in der Ortslage Eisfeld, Georgstraße / Kreuzungsbereich Neulehen, ein Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines PKW Ford Fiesta befuhr die Straße Neulehen in Eisfeld aus Richtung Dammweg kommend. Fuhr in der weiteren Folge gerade über den Kreuzungsbereich der Georgstraße hinweg, um den Verlauf der Straße Neulehen zu folgen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 27-jährigen Fahrer eines Pkw VW Lupo und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des PKW Ford Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

