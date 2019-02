Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Alokohol im Blut unterwegs.

Hämbach (ots)

Am Freitag, den 22.02.19, befuhr gegen 20:15 Uhr eine Streife der Polizei die B 62 von Merkers in Richtung Dorndorf. Hier fiel den Beamten ein Fahrzeug auf, welches extrem langsam und vorsichtig unterwegs war. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug in Hämbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrzeugführer wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

