Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Über die Verkehrsinsel und abgehauen

Dorndorf (ots)

Am Freitag, den 22.02.19, befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die B62 in Dorndorf in Richtung Merkers. Auf Höhe des Sportplatzes kollidierte das Fahrzeug mit einer Warnbake, welches auf einer Verkehrsinsel platziert war. Die Warnbake samt Verkehrsschild wurde aus der Betonierung gerissen. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Aufgrund der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile, wird vermutet, dass ein silberner Opel Tigra als Unfallverursacher in Frage kommt. Wer zum Sachverhalt Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter: 03695/5510.

