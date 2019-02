Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 21.02.19, 22.20 Uhr bis 22.02.19, 10:00 Uhr wurde ein geparkter schwarzer Audi in Bad Salzungen beschädigt. Das Fahrzeug war in der Dr.-Salvador-Allende-Straße vor dem Hauseingang Nr. 26 auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Ein anderes Fahrzeug hat den Audi vermutlich beim Ausparken beschädigt und hat die Unfallstelle Pflichtwidrig verlassen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,-. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter: 03695/5510.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell