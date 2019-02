Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am Samstag, 23.02.2019 um 09.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Norma-Einkaufsmarkt in Hildburghausen zu einem Verkehrsunfall. Der 49-jährige Geschädigte stellte seinen LKW Mercedes Vito auf dem Parkplatzgelände ab. Nachdem er seinen Einkauf im Norma-Markt getätigt hatte und zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er eine starke Eindellung der Schiebetür an der Fahrerseite fest. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wurde mit 3000,00 Euro eingeschätzt.

