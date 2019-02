Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Hildburghausen (ots)

Am Freitag den 22.02.2019 um 17.30 Uhr kam es in 98648 Hildburghausen, Wiesenstraße 4 zu einem Brand eines leerstehenden Gebäudes. Hierbei handelt es sich um ein mehrstöckiges Gebäude (ehemals Polytechnisches Zentrum)bei dem keine Außensicherung an Türen und Fenstern vorhanden sind. Daher kann das Objekt durch jedermann ungehindert betreten werden. Hier brannte, der dort in einem Raum von 2m x 4m, abgelagerte Müll und Teile von alten Polstermöbeln. Durch vier vorbeilaufenden Jugendlichen wurde Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt und sie verständigten die Feuerwehr. Personen wurden dabei nicht verletzt. Brand wurde durch Feuerwehr Hildburghausen gelöscht. Zum Schaden am Gebäude liegen keine Informationen vor.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell