Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupfer-Diebe

Suhl (ots)

Innerhalb der letzten drei Wochen entwendeten Unbekannte ca. zehn Meter Dachrinne und drei Meter Kantbleche aus Kupfer im Gesamtwert von etwa 400 Euro von der Rückfront des Hochbehälters, der sich etwas abseits Wald, in der Nähe der Linsenhofer Straße in Suhl befindet. Zu dem Grundstück verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell