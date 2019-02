Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: BMX-Rad geklaut

Bad Salzungen (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch zwischen 14.20 Uhr und 14.40 Uhr ein schwarz-rotes BMX-Fahrrad vom Eingang eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Zeugen hatten einen Mann mit dem Rad wegfahren sehen und beschrieben ihn dick mit Glatze. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

