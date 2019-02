Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu weit vor gefahren

Hildburghausen (ots)

Eine 45-Jährige befuhr Mittwochabend mit ihrem VW den Rosenweg parallel zur Römhilder Straße in Hildburghausen. An der Gabelung führt der Rosenweg nach rechts und links. An dieser Stelle fuhr die Frau zu weit in den Einmündungsbereich, so dass sie mit einem vorfahrtsberechtigten Ford zusammenstieß, dessen Fahrer von rechts kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt hat sich niemand.

