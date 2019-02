Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol unterwegs

Schmalkalden (ots)

Polizisten der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Mittwochabend einen 53-jährigen Fahrzeug-Führer in der Allendestraße in Schmalkalden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 0,65 Promille, was die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme sowie eine Anzeige zur Folge hatte.

