LPI-SHL: Gegen Auto gefahren und abgehauen

Meiningen (ots)

Am Mittwoch zwischen 8.25 Uhr und 8.35 Uhr beobachteten Zeugen einen goldbraunen Audi, dessen Fahrer oder Fahrerin gegen einen Ford fuhr, der am rechten Fahrbahnrand auf Höhe des Kindergartens der Straße "Am Haselbusch" in Meiningen geparkt war und anschließend die Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

