Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb erneut erwischt

Suhl (ots)

Mittwochnachmittag stellte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Friedrich-König-Straße in Suhl einen Mann nichtdeutscher Staatsbürgerschaft fest, der Waren im Wert von rund 26 Euro in seine Einkaufstasche steckte und den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte. Da er sich nicht ausweisen konnte, informierte der Detektiv die Polizei. Nun wird geprüft, ob ein beschleunigtes Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet wird, da der 25-Jährige ein Taschenmesser mit sich führte und er im Dezember letzten Jahres schon einmal einen Diebstahl begangen hat.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell