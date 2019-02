Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Schnee stecken geblieben

Steinbach (ots)

Dass in einigen Gebieten von Südthüringen noch immer viel Schnee liegt, hat eine Schweizer Staatsbürgerin vermutlich nicht erwartet. Sie war in der Nacht zum Donnerstag mit ihrem Seat zwischen Steinbach und Frauenwald unterwegs und vertraute ihrem Navi, welches sie direkt in den Tiefschnee leitete. Aus diesem kam sie mit ihrem Fahrzeug nicht selbstständig wieder heraus. Der PKW steckte fest. Sie lief deshalb zu Fuß weiter und informierte die Polizei. Die Hildburghäuser Kollegen machten sich auf die Suche und mussten wegen des tiefen Schnees den Streifenwagen ebenfalls stehen lassen. Zum Glück fanden sie die Frau und brachten sie zurück nach Steinbach. Um die Befreiung ihres Fahrzeugs kümmerte sie sich selbst.

